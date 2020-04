Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nacht in der Nordosthälfte klar, in der Südwesthälfte teils wolkig, teils gering bewölkt mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte plus 12 bis minus 2 Grad. Morgen im Norden und Osten meist sonnig bei 11 bis 19 Grad. Im Westen und Süden heiter bis wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Temperaturen dort 19 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag vom Norden bis in die Mitte überwiegend sonnig. Sonst heiter oder bewölkt mit einzelnen Schauern. 10 bis 24 Grad.