Das Wetter: Nachts teils klar, teils neblig. Im Süden bewölkt. Tiefstwerte plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden nach Nebelauflösung sonnig, im Süden bedeckt, später im Südwesten aufkommender Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet sonnig bei 5 bis 12 Grad.