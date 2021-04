Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Nordosteuropa strömt in den Norden trockene, in den Rest des Landes feuchte und zunehmend milde Luft.

Die Vorhersage:

Im Norden länger sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern, örtlich Starkregen. Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad. Morgen verbreitet Regen bei Temperaturen von 8 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag aufgelockert bewölkt, südlich der Donau zeitweise Regen. 7 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.