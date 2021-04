Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines umfangreichen Hochs mit Schwerpunkt nordwestlich der Britischen Inseln strömt subpolare Meeresluft heran.

Die Vorhersage:

Im Norden häufig sonnig, im Süden teils stark bewölkt, im Südosten gelegentlich Schauer. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen in der Nordhälfte Durchzug von Wolken und meist trocken. In der Südhälfte sonnig mit lockeren Wolkenfeldern. Temperaturen 8 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Nordwesten über die Mitte südostwärts ziehend Regen oder Schnee bei 5 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.