Das Wetter: In der Mitte und im Süden bedeckt und einzelne Schneeschauer. Später Auflockerungen. Im Norden meist sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 1 bis 7 Grad. Am Donnerstag wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden wieder gelegentlich Schneeschauer. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Osten und Südosten Niederschläge. 1 bis 7 Grad.