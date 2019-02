Das Wetter: Im Norden meist trocken, sonst wolkig mit Schauern, oberhalb 400 Meter Schnee. 0 bis 8 Grad. Morgen im Nordosten sonnige Abschnitte, von der Mitte bis in den Süden häufig stark bewölkt. Im Südosten Schneefall. 1 bis 8 Grad, im Bergland Dauerfrost.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von der Nordsee bis zu den östlichen Mittelgebirgen bewölkt, an der Ostsee, im Südwesten und am Alpenrand länger sonnig. 4 bis 10 Grad.