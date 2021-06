Das Wetter: Vor allem in einem Streifen vom Saarland bis nach Brandenburg teils Regen. Im Norden und Nordwesten wolkig, aber trocken, an der Nordsee auch länger sonnig. Im Süden zunächst aufgelockert, später örtlich kräftige Gewitter. Höchsttemperaturen 20 bis 27 Grad. Morgen in der Südosthälfte Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen. In der Nordwesthälfte vielfach trocken mit sonnigen Abschnitten. 20 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt und im Osten, Südosten und Nordwesten Schauer oder Gewitter. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.