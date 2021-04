Das Wetter: Im Norden und Osten vermehrt Auflockerungen, in Küstennähe oft sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, im Westen und Süden Regen, am Nachmittag auch vereinzelt kurze Gewitter. 8 bis 18 Grad. Morgen von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern Schauer und Gewitter. Im Norden freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchsttemperaturen 12 bis 18, an der See um 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Schauer und kurze Gewitter. An der Küste längere sonnige Abschnitte. 8 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.