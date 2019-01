Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und an den Alpen wolkig, sonst verbreitet klar. Tiefsttemperaturen minus 2 bis minus 10 Grad. Morgen im Westen zunehmend bewölkt, am Abend etwas Schnee möglich. Sonst aufgelockert und teils sonnig. 0 bis 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen und Süden viele Wolken, vereinzelt fällt Schnee. Sonst trocken mit sonnigen Abschnitten bei minus 4 bis plus 2 Grad.