Das Wetter: Im Norden und in der Mitte viele Wolken, örtlich Nieselregen. Im Süden sonnig. 16 bis 25 Grad. Morgen in der Nordhälfte Wolken, teils mit Schauern. In der Südhälfte erneut sonnig. Temperaturen 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordosten länger sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. 19 bis 26 Grad.