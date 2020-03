Das Wetter: Im Norden und in der Mitte bewölkt und gelegentlich Regen. Im Süden länger sonnig. Temperaturen in der Nordhälfte 8 bis 15 Grad und in der Südhälfte 15 bis 22 Grad. Morgen im Nordwesten und in der Mitte nachlassende Niederschläge und zunehmend sonnig. Im Osten etwas Regen. Im Süden zunächst sonnig, später Schauer und einzelne Gewitter. 7 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und in der Mitte noch überwiegend stark bewölkt mit Niederschlägen, im höheren Bergland Schnee. Im Norden heiter bis wolkig und trocken. 6 bis 13.