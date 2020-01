Das Wetter: Heute im Norden und in der Mitte dicht bewölkt mit etwas Regen. Im Süden teils neblig-trüb, teils heiter. -1 bis 9 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig, örtlich auch neblig. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vielerorts sonnig, an den Küsten vereinzelt etwas Regen bei 3 bis 9 Grad