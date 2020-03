Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte klar mit einzelnen Schauern. Im Süden stark bewölkt mit Regen. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte windiges Schauerwetter, dazwischen kurze sonnige Abschnitte. Im Süden längere Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag leicht bewölkt oder sonnig bei 7 bis 13 Grad.