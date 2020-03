Das Wetter: Tagsüber besonders im Norden und in der Mitte häufig Schauer und auch kurze Gewitter mit Sturmböen. Dazwischen kurze sonnige Abschnitte. Am Alpenrand abklingende Niederschläge. Im Süden längere Auflockerungen und meist trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 13 Grad, an den Küsten etwas kühler. Morgen im Nordosten sonnig, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten teilweise wolkig, Richtung Nordsee etwas Regen möglich. Sonst häufig sonnig und trocken. 11 bis 16 Grad, am Oberrhein örtlich 18 Grad.