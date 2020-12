Das Wetter: Im Norden und Nordwesten dicht bewölkt mit Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt und meist trocken, an den Alpen und den Nordrändern der Mittelgebirge auch Aufheiterungen. Höchsttemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad. Morgen im Südosten und Osten zunächst heiter, später wolkiger, aber meist trocken. Sonst stark bewölkt und meist Niederschläge, in höheren Lagen Schnee. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vor allem im Westen und Süden etwas Regen oder Schnee, nach Südosten hin örtlich gefrierender Regen. Im Nordosten auch Auflockerungen. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.