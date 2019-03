Das Wetter: Im Norden und Osten zunächst bewölkt, später auflockernd. Sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte im Norden 10 bis 17 Grad, sonst bis 21 Grad. Morgen von Norden her Durchzug von Bewölkung, örtlich etwas Regen. Im Süden meist sonnig und trocken. 10 bis 16 Grad im Norden und Westen, sonst 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag teils stärker, teils geringer bewölkt, örtlich etwas Regen. Länger sonnig am ehesten im Nordwesten und an den Alpen. 11 bis 19 Grad.