Das Wetter: Im Norden, Osten und in der östlichen Mitte stark bewölkt oder neblig-trüb, am Nachmittag auch Auflockerungen. An den Küsten meist sonnig. In den übrigen Landesteilen nach Nebelauflösung ebenfalls viel Sonne. Höchsttemperaturen 2 bis 13 Grad. Morgen im Norden und teils im Osten bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Sonst nach Nebelauflösung meist heiter bis wolkig oder sonnig. 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten anfangs noch etwas Regen, sonst viel Sonne bei 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.