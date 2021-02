Das Wetter: Im Norden und Osten anfangs stark bewölkt oder neblig-trüb, später Auflockerungen. Auch im Süden und Südosten zunächst noch dicht bewölkt, am Alpenrand etwas Regen, in den Hochlagen Schnee. In den übrigen Gebieten meist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 13 Grad, im Bergland 2 bis 4 Grad. Morgen im Norden und Osten bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Sonst nach Nebelauflösung meist sonnig oder leicht bewölkt bei 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet sonnig bei Werten um 8 Grad im Norden und Nordosten und bis zu 15 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.