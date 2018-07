Das Wetter: Im Westen und in der Mitte wechselnde, im Süden oft starke Bewölkung und örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Im Norden und Osten heiter, an der Ostsee auch länger sonnig. Morgen im Norden und Osten meist freundlich, in der Südhälfte mehr Wolken. Temperaturen 26 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden bewölkt, im Westen oft heiter und weitgehend trocken. Im Süden Schauer und einzelne Gewitter. 24 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.