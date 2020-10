Das Wetter: Im Tagesverlauf Verlagerung des Regens in die Osthälfte. Von Südwesten her dann meist trocken und stellenweise Auflockerungen. Am Nachmittag von Nordwesten her neuer Regen. 11 bis 19 Grad. Morgen im Norden und Osten anfangs noch etwas Regen, später auch dort trocken und Auflockerungen. Sonst nach Nebelauflösung heiter oder sonnig und trocken. 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und in der Mitte oft stark bewölkt und zeitweise Regen. Im Südosten meist trocken. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.