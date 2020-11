Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien zieht über Deutschland hinweg südostwärts. Dahinter fließt schubweise polare Meeresluft ein.

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd bewölkt und meist trocken. An der See Schauer, im Süden Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden und Osten gebietsweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Sonst bei wechselnder Bewölkung trocken. Temperaturen 5 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte meist dichte Bewölkung, zeitweise etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.