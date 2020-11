Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene polare Meeresluft gelangt von Südwesten her unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten gebietsweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Sonst bei wechselnder Bewölkung trocken. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen in der Nordhälfte meist dichte Bewölkung, zeitweise etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. Temperaturen 3 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und in der Mitte stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. Im Süden teils heiter oder sonnig, teils bewölkt. 4 bis 12 Grad.

