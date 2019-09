Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gebietsweise Regen, im Süden nachlassend. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte bewölkt, teils Regen, im Süden aufgelockert und trocken. 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag bewölkt, vor allem in der Nordhälfte Schauer und Gewitter. Nur im Süden meist trocken. 17 bis 22 Grad.