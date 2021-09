Das Wetter: Bis zum Abend im Norden und Osten heiter. Im Westen und in der Mitte sowie an den Alpen Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. In der Nacht im Osten und Südosten gering bewölkt, örtlich Nebel. Sonst wolkig und weiterhin einzelne Schauer, vereinzelt Gewitter. 18 und 10 Grad. Morgen im Südosten nach örtlicher Nebelauflösung zunächst noch sonnig. Sonst Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, in der Osthälfte zum Teil Starkregen. 19 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.