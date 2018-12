Das Wetter: Nachts in der Nordosthälfte bedeckt, örtlich Nieselregen. Sonst teils neblig, teils klar und trocken. Plus 7 bis minus 7 Grad. Am Tage im Norden und Osten vereinzelt Regen, im Süden und Westen teils neblig-trüb, teils aufgelockert bewölkt. 3 bis 10 Grad, bei Nebel um 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten dicht bewölkt und örtlich etwas Regen, sonst teils aufgelockert bewölkt, teils neblig-trüb und überwiegend trocken. 0 bis 9 Grad.