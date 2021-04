Das Wetter: Im Norden und Osten wechselnd, zeitweise stark bewölkt, vereinzelt Schauer. Sonst locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen 15 bis 26, im Norden 8 bis 15 Grad. Morgen im Norden und Osten sowie an den Alpen wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer. Sonst heiter oder sonnig. In der Nordhälfte 9 bis 14, in der Südhälfte 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag zunächst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern im Osten sowie an den Alpen. Im Tagesverlauf zunehmend sonnig und trocken. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.