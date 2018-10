Das Wetter: Nachts meist gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Im Nordwesten Aufzug von Wolken. Tiefstwerte 9 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt, sonst sonnig. Temperaturen 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte sowie in Ostbayern wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Auflockerungen. Im äußersten Westen und im Süden sonnig. 13 bis 18 Grad.