Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen ist schwülwarme Luft wetterbestimmend. Nur im äußersten Norden fließt am Rande eines Hochs weiterhin trockenere Luft ein.

Die Vorhersage:

Im Norden sonnig, in der Mitte teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Im Süden heiter bis wolkig und nur einzelne Gewitter. Höchstwerte 24 bis 30, im Nordosten bis 32 Grad. Morgen nach Nebelauflösung überwiegend heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken und besonders in der Mitte wieder Schauer und Gewitter mit lokalen Unwettern. Temperaturen 26 bis 33 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen her Ausbreitung von Schauern und teils kräftigen Gewittern, örtlich Unwettergefahr. Im Osten heiter bis wolkig. 24 bis 32 Grad.