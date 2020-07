Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte stark bewölkt, von Westen her aufkommender und länger andauernder Regen. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Am Tag im Norden Auflockerungen, nur einzelne Schauer. In der Mitte teils länger anhaltender Regen. Im Süden heiter bis wolkig oder sonnig. Temperaturen im Norden und in der Mitte 15 bis 20, im Süden 23 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden Wolkenauflockerungen, in der Mitte und im Süden meist stark bewölkt und zeitweise Regen. 17 bis 29 Grad.