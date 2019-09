Das Wetter: Im Norden und im Süden sonnige Abschnitte, in der Mitte stark bewölkt und örtlich Regen. In der Nordhälfte 15 bis 20, in der Südhälfte 19 bis 29 Grad. Morgen im Norden und Osten Schauer, sonst Wechsel von Sonne und Wolken. Im Südwesten sonnig. Temperaturen 14 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bewölkt mit Schauern, im Süden heiter. 14 bis 21 Grad.