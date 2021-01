Der Wetterbericht, die Lage: Aus Nordosten gelangen mäßig kalte und feuchte Luftmassen nach Deutschland. Von Südosten greifen die Ausläufer eines Tiefs von Norditalien über.

Die Vorhersage:

Bewölkt, im Norden und Süden weitgehend trocken, in der Mitte Regen oder Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen verbreitet geschlossene Bewölkung, gebietsweise etwas Regen oder Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. Im Süden meist trocken. Temperaturen minus 1 bis plus 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselhaft mit Regen oder Schnee bei 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.