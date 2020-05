Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordwesthälfte nachlassende Schauer, teils gering bewölkt oder klar. In der Südosthälfte viele Wolken, zeitweise Regen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wechselnd wolkig, im Westen örtlich auch längere Zeit sonnig. Im Süden meist stark bewölkt, abziehender Regen. Temperaturen 10 bis 15, im Westen und Südwesten bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Süden Regen und einzelne Schauer. In der Mitte viel Sonne. Im Norden 8 bis 13, sonst 13 bis 17 Grad.