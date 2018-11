Das Wetter: Am Tage vom Alpenrand bis zur Uckermark nach Nebelauflösung heiter. Sonst stark bewölkt mit etwas Regen im Norden und Westen, der anfangs auch gefrieren kann. 0 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, von der Mitte bis in den Südosten und Osten Niederschläge mit Glattseigefahr. Minus zwei bis plus 12 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielfach stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen bei 1 bis 12 Grad.