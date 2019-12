Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen gebietsweise Regen. Sonst trocken. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und im Süden aufgelockert bewölkt und trocken. In der Mitte leichter Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag in den Niederungen neblig-trüb, sonst nach Nebelauflösung längere sonnige Abschnitte. 7 bis 15 Grad.