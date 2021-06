Das Wetter: Im Norden meist sonnig oder locker bewölkt und überwiegend trocken. Sonst zunehmende Quellbewölkung mit Schauern und teils kräftigen Gewittern, regional auch Unwetter mit heftigem Starkregen. Höchstwerte zwischen 20 Grad an der See und bis 27 Grad in Brandenburg. Morgen erneute Schauer und Gewitter vom Mittelgebirgsraum bis zu den Alpen. Sonst wechselnd oder gering bewölkt mit Sonne und weitgehend trocken. 22 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten wechselhaft. Im Rest des Landes vielfach sonnig oder nur locker bewölkt. 22 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.