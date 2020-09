Das Wetter: Im Norden und Westen im Tagesverlauf bewölkt mit aufkommendem Regen. Im Osten hingegen abziehende Niederschläge und nachfolgend sonnig. Auch in der Südhälfte Sonnenschein. 17 bis 24 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, örtlich etwas Regen. In der Südhälfte sonnig. Im Norden 19 bis 24, im Süden örtlich bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag teils heiter, teils stark bewölkt. Vor allem an der Küste, im Osten und an den Alpen Niederschläge. 17 bis 27 Grad.