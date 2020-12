Das Wetter: Im Norden und Westen bewölkt, gebietsweise Regen. Im Osten und Süden aufgelockert. Minus 1 bis plus 8 Grad. Morgen im Osten und Südosten gebietsweise sonnig, sonst meist bedeckt mit etwas Regen. 1 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielfach stark bewölkt bis bedeckt und vor allem vom Südwesten bis in die mittleren Landesteile sowie an den Alpen zeitweise Niederschlag. Sonst unterschiedlich bewölkt, vor allem im ostbayerischen und östlichen Mittelgebirgsraum sowie ganz im Westen etwas Sonne und meist trocken. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.