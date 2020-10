Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief über Oberitalien bestimmt in weiten Teilen Deutschlands mit feucht-kühler Luft das Wetter. Von Nordwesten verstärkt sich allmählich der Einfluss eines Nordmeerhochs.

Die Vorhersage:

Im Norden Wechsel aus dichteren Wolkenfeldern und Sonne, meist trocken. Sonst stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen im Nordwesten nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. Im Südosten häufig stark bewölkt mit leichtem Regen. Temperaturen 8 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte stark bewölkt, örtlich etwas Regen. In der Südhälfte oft freundlich und trocken. 9 bis 13 Grad.

