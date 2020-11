Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Tiefs über Nordeuropa hat die Mitte Deutschlands erreicht und kommt nur noch langsam nach Süden voran. Dabei strömt Atlantikluft ein.

Die Vorhersage:

Im Norden wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, an Nord- und Ostsee einzelne Schauer. In der Südhälfte stark bewölkt oder bedeckt und zeitweise etwas Regen oder Sprühregen, nur an den Alpen Sonne. 2 bis 11 Grad. Morgen im Norden wieder viele Wolken und gelegentlich Regen. Von der Mitte bis in den Süden Nebel oder Hochnebel, oft ganztägig. 3 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, aber trocken. Sonst teils Dauernebel oder Hochnebel. 2 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.