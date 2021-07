Der Wetterbericht, die Lage: Im Einflussbereich eines Hochs mit Schwerpunkt bei den Britischen Inseln ist im Norden Deutschlands mäßig warme, im Süden warme bis sehr warme Luft wetterbestimmend.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte zeitweise dichtere Wolken, in der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag im Norden wechselnd oder stärker bewölkt. Im Süden sonnig. Temperaturen im Norden 19 bis 24, sonst 24 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen, in der Mitte bewölkt, im Süden gering bewölkt oder sonnig. Dort ab dem Nachmittag einzelne Schauer möglich. 20 bis 31 Grad.

