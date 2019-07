Das Wetter: Nachts im Norden wechselnd wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 14 bis 4 Grad. Am Tage im Norden wechselnd oder stark bewölkt, in der Mitte und im Süden meist sonnig. Temperaturen von 17 Grad an der Küste bis 31 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden zeitweise Regen, in der Mitte Wolken und im Süden Sonne. Temperaturen 16 bis 32 Grad.