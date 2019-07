Das Wetter: Im Norden wechselnd bewölkt, aber meist trocken. Sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 17 bis 28 Grad. Morgen ähnliches Wetter bei 17 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Nordosten bewölkt, zeitweise Regen. Zur Mitte hin heiter, südlich von Eifel, Taunus und Main sonnig. Temperaturen zwischen 16 Grad an der Küste und 31 Grad in der Mitte und im Süden.