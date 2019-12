Das Wetter: Nachts teils stark, teils gering bewölkt und überwiegend trocken. Im Westen örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordhälfte stark bewölkt und etwas Regen, in der Südhälfte neblig-trüb oder heiter. Temperaturen im Norden und Westen 5 bis 9, sonst 0 bis 6 Grad.

Die Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bedeckt, sonst teils länger neblig, gebietsweise auch Sonnenschein. 1 bis 9 Grad.