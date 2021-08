Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Rückseite eines Hochdruckgebiets über dem östlichen Mitteleuropa wird sehr warme Luft nach Deutschland geführt. In den Süden gelangt eine feuchte und zu Gewittern neigende Luftmasse.

Die Vorhersage:

Von Nordwesten und Westen nach Osten ausbreitende Wolken. Im Süden im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Örtlich Unwetter durch Starkregen und Hagel. Temperaturen im Nordwesten 19 bis 26, sonst 27 bis 32 Grad. Am Samstag im Norden bei wechselnder Bewölkung vereinzelte Schauer. Sonst viel Sonne. Höchstwerte im Norden 19 bis 25 Grad und im Rest des Landes 25 bis 32 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen. In der Mitte teils wolkig. Südlich der Donau erhöhtes Gewitterrisiko, lokal heftiger Starkregen möglich. 20 bis 31 Grad.

