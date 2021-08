Das Wetter: In der kommenden Nacht im Alpenvorland sowie im Osten und Südosten noch Schauer und Gewitter. Auch an der Nordsee einzelne Schauer. Sonst überwiegend klar oder gering bewölkt und meist trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad.

Morgen verbreitet sonnig, nur im Norden bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer, an den Alpen im Tagesverlauf Gewitttergefahr mit lokalen Unwettern. 19 bis 32 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen. In der Mitte teils wolkig, teils sonnig. Südlich der Donau erhöhtes Gewitterrisiko, lokal heftiger Starkregen möglich. 20 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.