Das Wetter: Im Norden bewölkt, in Küstennähe etwas Regen. In der Mitte und im Süden sonnig oder locker bewölkt. An der Küste 16 Grad, sonst Höchstwerte bis 30 Grad. Morgen im Norden vereinzelt Schauer, in der Mitte Wolken und im Süden Sonne. Temperaturen 16 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte stark bewölkt, gebietsweise Regen. In der Südhälfte wolkig, südlich der Donau Schauer und teils kräftige Gewitter. 16 bis 29 Grad.