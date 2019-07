Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte meist gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tag im Norden Wolken, im Süden Sonne. Später ganz im Westen etwas Regen. Temperaturen 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. 21 bis 26 Grad.