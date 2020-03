Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte zeitweise dichtere Wolkenfelder, im Westen vereinzelt etwas Regen. In der Südhälfte länger sonnig. Höchsttemperaturen im Norden 11 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad. Morgen länger sonnig, im Norden später dichtere Wolkenfelder. Temperaturen 10 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wolkig und gelegentlich etwas Regen. Im Süden aufgelockert bewölkt oder sonnig. 10 bis 22 Grad.