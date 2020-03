Der Wetterbericht, die Lage: Die Mitte und der Südosten werden noch von einem schwachen Tief beeinflusst, das im Tagesverlauf südostwärts abzieht. Der Norden wird dabei weiterhin von schwachen atlantischen Fronten gestreift, während sonst Hochdruckeinfluss dominiert. Dabei sind frühlingshaft milde Luftmassen wetterwirksam.

Die Vorhersage:

Im Norden aufziehende Wolkenfelder, vor allem an der See etwas Regen. In der Mitte und im Süden zunehmend aufgelockert bewölkt oder sonnig. Höchstwerte im Norden und Südosten 8 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad. Morgen im Norden stark bewölkt mit etwas Regen bei 10 bis 16 Grad. Im Süden meist locker bewölkt oder sonnig bei 15 bis 21 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden Wolken, gelegentlich Regen. Im Süden länger sonnig. 8 bis 21 Grad.