Das Wetter: Im Norden und in der Mitte dicht bewölkt mit Regen- oder Schneefällen. An den Küsten später Auflockerungen und länger sonnig. Auch in der Südhälfte viel Sonnenschein und meist trocken. 3 bis 9 Grad. Morgen vielfach sonnig und trocken, in den östlichen Mittelgebirgen noch Schnee. Im Norden im Tagesverlauf dichtere Bewölkung. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wolkig und örtlich leichter Regen, im Süden sonnig und trocken. 6 bis 12 Grad.